Sorelline di 12 e 16 anni fermate dopo furto in casa: avevano messo le mani su mezzo milione di euro

I fatti risalgono alla mattina della Vigilia di Natale, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi. Due sorelle di 16 e 12 anni sono state bloccate dalla polizia a Monza, dopo aver rubato da un appartamento borse di lusso, gioielli e orologi. Un mega bottino dal valore complessivo di circa 500 mila euro. Il proprietario di casa le ha inseguite in strada e bloccate dopo essersi accorto dell'effrazione. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato le due minori, entrambe di origini slave, sedute sul marciapiede con il padrone di casa e un vicino in piedi, davanti a loro.

Le sorelle bloccate dal padrone di casa

Come ricostruisce MonzaToday, poco prima, tornando a casa, l'uomo aveva trovato la porta dell'abitazione aperta e visto le due ragazzine in strada, con addosso una quindicina di borse di lusso, di marca, che ha subito riconosciuto appartenere a sua moglie. Borse Chanel, Louis Vuitton, Prada del valore di circa 60mila euro che erano nelle mani delle due giovani e così ha iniziato a inseguirle, attirando l'attenzione anche di un passante che ha chiamato la polizia.

Gli agenti hanno fermato le due giovani e le hanno accompagnate presso gli uffici della questura. Sono state sottoposte a fotosegnalamento. La più grande è risultata avere precedenti di polizia per dichiarazione di falsa identità, furto, furto con strappo, ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli e per porto di armi od oggetti atti a offendere, e per la sedicenne è scattato l'arresto per furto con scasso e accompagnata per il CPA di Genova. La dodicenne, incensurata e mai fotosegnalata prima, non essendo imputabile per la giovane età, è stata invece affidata al legale della famiglia che si trovava in Francia.

Bottino da mezzo milione di euro

Le due ragazzine in pochi istanti erano riuscite a mettere le mani su 1.500 euro in contanti, circa 15 borse piccole e grandi di brand di lusso come Chanel, Louis Vuitton e Prada, dal valore complessivo tra 50.000 e 60.000 euro. Ma anche gioielli in oro e in platino, con diamanti e pietre preziose, dal valore totale tra 200.000 e 250.000 euro e quattro orologi Rolex, Patek Philippe e Frank Muller dal valore complessivo di circa 150.000 euro. Per un totale di oltre mezzo milione di euro. Tutto è tornato nelle mani del suo legittimo proprietario.