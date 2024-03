Sorpassa le auto a folle velocità sulla "statale della morte": non ha mai preso la patente

Prima una serie di sorpassi azzardati e a velocità sostenuta, poi il tentativo di nascondersi in una stazione di servizio, per sfuggire ai controlli. Il tutto guidando senza patente, mai presa in vita sua. A fermare la folle corsa di un automobilista lungo la statale 45 bis, la tangenziale che attraversa la Valsabbia e porta a Salò, in provincia di Brescia, ci ha pensato la polizia locale di Rezzato. L'auto è finita nel radar degli agenti che, nella mattina di domenica 3 marzo, stavano effettuando dei controlli proprio lungo l'arteria, tra le più pericolose della provincia e spesso teatro di incidenti mortali. Tra i tanti veicoli superati c'era infatti pure quello di servizio della locale: quando l'uomo alla guida si è accorto della pattuglia, avrebbe pigiato ancor più sull'acceleratore, "effettuando ulteriori e gravi sorpassi per far perdere le proprie tracce", spiegano dal comando di Rezzato.

Infine avrebbe lasciato la tangenziale e provato a camuffarsi tre le tante auto in sosta all'interno di una stazione di servizio. Il tentativo è fallito miseramente: il conducente della macchina è stato individuato e fermato dagli agenti. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo non aveva mai nemmeno conseguito la patente ed era al volante di un'auto non assicurata. La macchina è stata sequestrata, mentre per l'automobilista sono scattate le sanzioni previste in questi casi: da un minimo di 5mila ad un massimo di 30mila euro.

La strada statale 45 bis rimane osservata speciale, proprio per l'elevato numero di incidenti che si sono verificati negli ultimi tempi: ben 91 in un anno, di cui 4 mortali ma con ben 9 decessi (5 in una sola volta). Stando ad un report dell'Aci, relativo al 2022, è la più pericolosa dopo l'autostrada A4. "Questo è il principale motivo per cui per cui abbiamo programmato maggiore attività di controllo, concentrando il lavoro per reprimere chi sorpassa dove vietato, soprattutto in particolari periodi dell'anno, quando il traffico aumenta notevolmente a causa del trasferimento delle famiglie in località turistiche", si legge nella nota diramata dalla polizia locale.