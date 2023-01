Spara in aria per allontanare i Testimoni di Geova: denunciato 72enne

Non sopportava più essere disturbato dai Testimoni di Geova e così ha aperto il fuoco, sparando un colpo in aria, per intimare chi si era presentati alla porta della sua abitazione di allontanarsi.

Lo scorso 7 gennaio, l'uomo ha sentito il citofono bussare, ha risposto e ha scoperto che dall'altra parte c'erano due Testimoni di Geova. Infastidito, ha provato a mandarli via a voce, poi, non soddisfatto, è uscito sul balcone con uno dei suoi fucili da caccia e ha sparato un colpo in aria per allontanare i fedeli.

Per questo un 72enne di Viverone, nel Biellese, è stato denunciato dai carabinieri per minaccia grave ed esplosioni pericolose. All'interno della sua abitazione, i militari hanno trovato quattro fucili, una carabina e sedici munizioni. I carabinieri della stazione di Cavaglià hanno sequestrato al 72enne armi e munizioni regolarmente detenute, oltre alla licenza di porto d’armi per la caccia.