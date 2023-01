Spara all'ex moglie tra la folla fuori da un locale: era già stato arrestato due anni fa

Un 38enne è stato fermato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio dopo aver tentato di uccidere l'ex moglie all'uscita di un locale a Roma. L'uomo, di origine albanese, due notti fa sarebbe andato in compagnia di un complice in zona Ponte Milvio e si trovava fuori da un locale di via Riano e quando ha visto uscire la ex moglie, italiana di 39 anni, in compagnia del cognato di lei, ed è iniziata una lite.

Il 38enne a quel punto ha preso una pistola dalla sua auto e ha sparato contro i due, colpendo fortunatamente una vetrata di un ristorante in quel momento chiuso. L'uomo e il suo complice sono fuggiti mentre la donna ha subito allertato la Polizia di Stato. I poliziotti, in poco tempo, hanno rintracciato il 38enne in una casa a Selva Candida. Gli agenti sono dovuti entrare dalla finestra e hanno trovato l'uomo nascosto in un armadio.

Il 38enne, già arrestato nel 2021 per maltrattamenti all'ex e per aver danneggiato l'auto del cognato di lei, è stato fermato e per lui i magistrati del pool antiviolenza della Procura di Roma hanno chiesto l'arresto. Indagato in stato di libertà per favoreggiamento anche l'uomo che era in compagnia del 38enne.