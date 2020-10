Poliziotto si uccide con l'arma d'ordinanza: il dramma in caserma

Tragedia a Milano, dove un uomo di 53 anni, un vice sovrintendente della polizia di Stato, si è tolto la vita nella caserma Garibaldi in piazza Sant'Ambrogio. E' successo venerdì pomeriggio. Il poliziotto, che era in servizio all'ufficio prevenzione generale - la struttura che "dirige" le Volanti - si è ucciso con la pistola d'ordinanza.

Stando a quanto reso noto da via Fatebenefratelli, l'agente si è sparato un solo colpo, ma fatale, all'interno di un locale foresteria. Il 53enne, secondo quanto appreso, era in servizio a Milano da pochi mesi. Sono stati gli stessi colleghi a dare l'allarme, ma per lui non c'era già più nulla da fare: il vice sovrintendente era già morto. Dalla Questura hanno fatto sapere che "sono in corso gli accertamenti sul motivo del gesto".

