Accoltellati due tifosi del Brighton a Roma per l'Europa League

Aggressione nella notte a Roma, dove due tifosi del Brighton giunti nella capitale in vista del match di Europa League Roma-Brighton, in calendario oggi alle 18:45.

I due tifosi inglesi di 27 e 28 anni sono entrati zoppicando e sporchi di sangue in un locale di via Monte Polacco, zona Monti, raccontando di essere stati aggrediti dopo una lite avvenuta poco prima in via Cavour.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato Viminale che, ascoltati i due, ha ricostruito quanto accaduto. Come riporta RomaToday, i due hanno riferito di essere stati accerchiati da sei-sette uomini che li avrebbero derubati di portafogli e documenti, per poi ferirli con alcune coltellate.

Il 28enne è stato trasportato all'ospedale San Giovanni in codice giallo con tre ferite alla coscia sinistra, mentre è attualmente ricoverato al Policlinico Umberto I con ferite alla coscia destra. In corso le indagini per identificare i responsabili.