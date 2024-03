Roma-Brighton, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lo slancio di una Roma in salute ed in fiducia, opposto alla voglia di riscatto di un Brighton matricola nella competizioni continentale. Sfida piena di fascino quella dell’Olimpico che metterà di fronte sulle rispettive panchine De Rossi e De Zerbi, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra inglese arriva all’appuntamento dopo una serie di quattro successi consecutivi nella coppa, che hanno fruttato il primo posto nella Pool B e l’accesso automatico alla fase ad eliminazione diretta, dove la Roma si è qualificata superando nel doppio confronto il Feyenoord. Davanti al proprio pubblico, i giallorossi nella loro veste europea hanno una tradizione particolarmente favorevole, avendo perso solo una delle ultime 23 partite in casa in Europa League (1-2 contro il Real Betis nella fase a gironi del 2022/23), con ben diciassette affermazioni e cinque pareggi. A confortare i “Gabbiani” c’è invece il trend positivo delle squadre britanniche contro quelle di Serie A: le formazioni inglesi hanno infatti passato il turno della fase ad eliminazione diretta dell’Europa League contro le italiane in sette delle ultime otto occasioni – tra cui gli ultime cinque – da quando il Tottenham è stato eliminato dalla Fiorentina nel 2014/15 ai sedicesimi.

Roma-Brighton, le scelte di De Rossi

Il problema muscolare che ha fermato Karsdorp lancerà dal primo minuto Celik (favorito su Angeliño il quale dovrebbe cambiare la fascia di abituale competenza) sul versante destro del pacchetto arretrato a protezione di Svilar, che si completerà con Spinazzola sulla sinistra ed al centro la coppia centrale formata da Mancini e Ndicka. A centrocampo si va verso l’esclusione di Bove, con il terzetto Cristante, Pellegrini e Paredes dal primo minuto, mentre in avanti agiranno Lukaku con Dybala ed El Shaarawy. Quest’ultimo potrebbe essere sacrificato in caso di ricorso alla retroguardia a tre, che contemplerebbe l’inserimento di Smalling e l’avanzamento sulla linea mediana dei due laterali difensivi.

Roma-Brighton, le scelte di De Zerbi

Il lungo elenco di indisponibili (fuori gioco il bomber João Pedro ed il nazionale nipponico Mitoma, oltre a Milner, March ed Hinshelwood) ridurrà la possibilità del tecnico italiano di ruotare la squadra in previsione degli impegni di campionato. Davanti a Steele dovrebbe essere riproposta la difesa a tre, con Dunk e Van Hecke più Igor (favorito su Webster), mentre il centrocampo sarà con ogni probabilità affidato a Groß e Gilmour, con uno tra Lamptey e Veltman a muoversi sul binario di destra ed Estupiñán sul versante opposto. Sulla trequarti agiranno Buonanotte ed Adingra, a supportare Ferguson schierato come riferimento offensivo: come alternative, il gioellino del Barça Ansu Fati e Welbeck, mentre tra la linee potrebbe anche essere impiegato Lallana

Roma-Brighton, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Brighton (3-4-2-1): Steele, Igor, Dunk, Van Hecke, Lamptey, Gilmour, Groß, Estupiñán, Buonanotte, Adingra, Ferguson. All. De Zerbi

Roma-Brighton, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Brighton, in programma giovedì 7 marzo alle 18.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.