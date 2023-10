Tifoso trovato morto fuori dallo stadio Maradona dopo Napoli-Milan

Nella notte tra domenica e lunedì un uomo è stato trovato senza vita nei pressi nel sottopasso Claudio che porta alla interno dello stadio Maradona, a Napoli. In base a una prima ipotesi riportata da NapoliToday, potrebbe aver tentato di scavalcare la struttura non avendo il biglietto per la partita per l'attesissimo match Napoli-Milan e sarebbe precipitato nel vuoto per quasi venti metri. Un volo fatale.

Sul posto sono in corso tutti gli accertamenti delle forze dell'ordine e della sezione scientifica della polizia. La vittima è un 42enne della provincia di Napoli, residente a Bacoli. Il suo nome è Antonio Scotto Di Luzio. Secondo la ricostruzione fornita da un amico alle forze dell'ordine, in due, senza biglietto, volevano entrare allo stadio per assistere alla partita e stavano attraversando un cunicolo.

L'amico della vittima si è visto ostruire l'accesso per la caduta di una trave e ha desistito. Il 42enne invece è passato ma, dopo essersi arrampicato, sarebbe caduto all'improvviso da un'altezza di circa 20 metri impattando violentemente al suolo. Non ha avuto scampo.

"Tony era un padre affettuoso, un uomo che adorava la sua famiglia e la sua terra. Tony è un figlio di Bacoli. Amava tanto la vita. Sempre con il sorriso stampato sul volto. Sempre gioviale. A soli 42 anni, lascia un grande dolore. Lascia due figli piccoli, moglie, familiari. Una famiglia di persone di grandi lavoratori. E tanti, tantissimi colleghi e amici", dice Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli. "Le autorità competenti - aggiunge il primo cittadino - accerteranno cosa è accaduto ieri notte, nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. Adesso, solo lutto. E dolore per una grave perdita. Lo ricorderò per sempre quando, da giovanissimo tifoso del Napoli, entrambi abbonati in Curva A, seguivamo il nostro amato Napoli. Insieme a tanti altri bacolesi. Erano i tempi del ritorno in Serie A, dopo il buio del fallimento. Andare allo stadio era sempre una grande gioia. E così dovrebbe essere, sempre. Per tutti. Ci lascia un giovane. Un amico di vecchia data. Un figlio di Bacoli. Possa tu riposare in pace, Tony".

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp