Torna a casa dalla ex moglie e non vuole più uscire: finisce male

Un italiano di 38 anni è finito in manette a Milano con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex moglie: una volta entrato nell'abitazione non voleva più andare via

Con la scusa di dover recuperare alcune cose da quella che ormai era la sua ex casa, si è introdotto nell'abitazione della ex moglie e, una volta dentro, non è voluto più uscire. C'è voluto l'intervento dei carabinieri, che sono stati costretti ad arrestare il protagonista della vicenda, un 38enne italiano. L'uomo è finito in manette a Milano con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex moglie, una coetanea.

A dare l'allarme, nel tardo pomeriggio, è stata la stessa donna, che ha telefonato al 112 segnalando che l'ex compagno non voleva lasciare la loro vecchia abitazione, dove era andato per prendere alcuni effetti personali. Una volta sul posto, un appartamento in zona via Rembrandt, gli agenti hanno accertato che la storia tra i due due era finita più di un mese fa e che da allora il 38enne aveva iniziando a perseguitarla, telefonandole di continuo e presentandosi spesso sotto casa sua, tanto da creare nella vittima un grave stato d'ansia.

I poliziotti hanno poi scoperto che in passato il Questore aveva già ammonito l'uomo per violenza domestica proprio nei confronti della ex. Così, dopo l'ultimo episodio, per lui, sono scattate le manette.