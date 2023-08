Viene travolto dall'albero che stava tagliando: morto sul colpo

Tragedia nelle campagne di Borgo alla Collina, in provincia di Arezzo. Un uomo di 77 anni ha perso la vita nella mattina di oggi, lunedì 21 agosto, dopo essere stato travolto da un albero che stava tagliando. L'allarme è scattato poco dopo le 10, quando i mezzi della Asl Toscana sud est sono intervenuti nella località casentinese (comune di Castel San Niccolò) per soccorrere un 77enne schiacciato da un albero.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza infermiriezzata della Misericordia di Stia, i vigili del fuoco e i carabinieri di Bibbiena. Nonostante i sanitari abbiano attivato tutte le manovre rianimatorie l'anziano non ce l'ha fatta.

Sulla tragedia stanno svolgendo accertamenti i militari dell'Arma: stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava tagliando una pianta quando è stato travolto dal fusto che lo ha schiacciato. Non si tratterebbe di un incidente sul lavoro: il 77enne, infatti, pare stesse "abbattendo l'albero per conto di un amico", come riportano le forze dell'ordine.

Continua a leggere su Today.it...