Aggredisce la moglie nella caserma dei Carabinieri mentre lei lo denunciava

Ha raggiunto la moglie nella caserma dei carabinieri dove si trovava per denunciarlo per maltrattamenti e, davanti ai militari, ha iniziato a inveire contro di lei tentando anche di aggredirla. L'uomo, D.R., di 37 anni, è stato quindi bloccato dai militari e arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il fatto è accaduto a Trebisacce, nel cosentino.

L'uomo, nel 2022, tra l'altro, era stato già destinatario di due misure cautelari per reati analoghi. Dopo l'arresto è stato trasferito nella Casa circondariale di Castrovillari.