Tressette ad alta tensione: braccio rotto e costole incrinate

Il signor Pietro, 70anni, era al bar con amici e come spesso accadeva stava giocando a tressette e briscola. A guardare la partita c'era però Davide, un 50enne, che si sarebbe posizionato alle spalle del giocatore anziano mentre si disputava una appassionata partita a tressette. Ogni volta che il giocatore chiamava una carta o una giocata, quello dietro protestava e commentava: "non si fa così, ha sbagliato a fare la giocata, doveva calare quella carta e poi quell’altra". L’anziano avrebbe più volte chiesto all’uomo di lasciarlo in pace, di non disturbare, ma visto che questo continuava lo avrebbe mandato a "farsi una passeggiata". Poi - come racconta Umberto Maiorca per Perugiatoday - sarebbe successo l'irreparabile.

il Il 50enne, non gradendo l’insulto, avrebbe spintonato l’anziano che cadendo si sarebbe rotto il braccio e alcune costole. Secondo la denuncia, nonostante l’anziano fosse finito a terra, l’aggressione sarebbe proseguita, con l’imputato che avrebbe provato ad aggredire ancora l’anziano, prima di essere trattenuto dagli avventori del bar e poi allontanato.

Nella versione dell’imputato, invece, questi avrebbe aiutato l’anziano a rialzarsi, chiedendo di non venire picchiato una volta rimesso in piedi l’avversario. La vicenda è tuttavia finita davanti al giudice e dopo essere andato a vuoto il tentativo di ricomporre la lite con risarcimento all’anziano e remissione di querela, si aprirà il processo con i testimoni chiamati a sfilare davanti al giudice per ricostruire l’accaduto. Si torna in aula a giugno.