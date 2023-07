Va nella sua casa al mare e trova una stanza in meno: "Hanno costruito un muro"

Ha dell'incredibile quanto è accaduto a un turista lombardo, giunto in Sardegna per godersi qualche settimana di vacanza nella sua bella casa al mare: mancava una stanza. Letteralmente. Il bergamasco ha avuto una brutta sorpresa una volta giunto nella sua casa di Porto Rotondo

Fabiano C., proprietario dell’abitazione, ha in un residence della zona una casa ereditata dalla madre. Un posto meraviglioso, a cui lo legano tanti ricordi. Tutto è sempre andato splendidamente fino a settembre 2022. Ma quando ha raggiunto la Sardegna per le vacanze a giugno, si è trovato la casa sottosopra. E con una stanza in meno.

"Abbiamo subito notato qualcosa di strano, sporcizia dappertutto e pezzi di arredamento ovunque" ha spiegato al quotidiano locale Eco di Bergamo. Poi la surreale sorpresa al primo piano. "Della seconda camera da letto era stato abbattuto il precedente muro e ne era stato ricostruito un altro circa quattro metri più avanti. In pratica, ci è stata rubata una stanza". I lavori abusivi sarebbero stati fatti nella stagione invernale. Sul caso sono al lavoro i carabinieri. Per Fabiano quest'anno, intanto, ferie rovinate.