"Sono una sua ex alunna, mi fa entrare?", e poi sparisce. Amara sorpresa per una pensionata

Si spaccia per una sua vecchia alunna e mentre distrae la proprietaria la sua complice fa razzia di soldi e gioielli. Il furto è andato in scena a Sciacca, nell'Agrigentino, dove un'insegnante in pensione è stata derubata di numerosi monili in oro, per un valore di circa cinquemila euro, e di mille euro in contanti. Le due furfanti hanno seguito un copione tanto semplice, quanto efficace: una delle due - descritta come una donna bionda, di circa 30 o 35 anni - ha suonato al campanello della pensionata, di 68 anni, chiedendo di poter entrare in casa con un pretesto assai curioso: "Sono una sua ex allieva".

Grazie alla scusa la donna è riuscita a ottenere l'attenzione della pensionata e a mettere in pratica la seconda parte del piano. Ovvero distrarre la proprietaria mentre una sua complice si intrufolava nell'appartamento per rubare a più non posso. Un proposito che purtroppo è stato portato a termine. Dopo una decina di minuti di convenevoli, la fantomatica ex alunna ha infatti salutato la proprietaria di casa ed è sparita in tutta fretta. Insospettita la vittima del raggiro si è affacciata al balcone e l'ha vista allontanarsi insieme a un'altra donna. Così ha controllato in camera da letto e i dubbi sono diventati certezza.

Del furto sono stati informati i carabinieri della compagnia di Sciacca che dopo aver raccolto una sommaria descrizione dell'accaduto hanno rastrellato l'intera zona alla ricerca delle due possibili sospette. Senza trovare però nessuna donna che corrispondesse alla descrizione fatta dalla proprietaria di casa. I militari sperano ora di riuscire a raccogliere degli indizi che possano portare all'identificazione delle due donne.