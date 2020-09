La truffa dei finti giornalisti in hotel: cinque giorni di vacanza, poi la fuga senza pagare il conto

Si sono presentati come giornalisti, incaricati di realizzare un servizio dedicato alle isole Tremiti, dal sicuro effetto pubblicitario. E così, per giorni, hanno soggiornato in un hotel dell'isola di San Domino, fruendo di vitto, alloggio e ombrellone mentre tra un pranzo e un bagno di sole facevano vedere di essere impegnati in foto e riprese.

Dopo circa una settimana la "troupe" ha lasciato la struttura all'improvviso. A quel punto tutto è diventato chiaro: il gruppo se ne era andato lasciato un conto scoperto di 800 euro per il loro soggiorno.

Si fingono giornalisti per truffare un hotel e scroccare una vacanza alle Tremiti: denunciati

Ma il trucco non ha funzionato: il titolare dell'hotel si è rivolto ai carabinieri e i militari sono riusciti a risalire al gruppo di sedicenti professionisti dell'informazione.

Nei guai sono finiti tre uomini e una donna, tutti della provincia di Foggia, con precedenti di polizia. Tutti e quattro sono stati denunciati per il reato di truffa in concorso e i carabinieri hanno inoltre proposto per loro l'emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nell'arcipelago.