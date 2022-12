Prende il reddito di cittadinanza ma vive in una mega villa di 26 stanze

Per ottenere il reddito di cittadinanza aveva dichiarato di essere disoccupata e di non avere la disponibilità di immobili, ma la guardia di finanza ha scoperto che lavorava e che viveva in una villa con 26 stanze. La donna, moglie di un imprenditore che pagava 2mila euro di affitto al mese per vivere nella lussuosa abitazione, è stata denunciata alla procura di Lanciano (Chieti) per indebita percezione del reddito di cittadinanza e falsa dichiarazione. Bloccati i pagamenti: finora aveva percepito 10mila euro.

La donna di Atessa, piccolo comune della provincia di Chieti, ha presentato dichiarazioni relative al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) con dati non corrispondenti al vero. Ha dichiarato di non essere occupata, quando in realtà svolgeva un’attività imprenditoriale, e ha omesso di indicare la disponibilità di diversi beni immobili dislocati in provincia di Chieti di proprietà del coniuge convivente. L'indagine di polizia economico finanziaria, finalizzata all'individuazione di indebite percezioni del sostegno economico, è stata condotta dal comando provinciale della guardia di finanza di Chieti e dalla compagnia di Lanciano.