"Ci hanno drogate e violentate": la denuncia di due turiste

Sarebbero state abbordate, poi drogate e violentate. Due ragazze, giovani turiste della provincia di Verona, entrambe maggiorenni, hanno raccontato quanto successo ai carabinieri della compagnia di Gallipoli. Lo riporta LeccePrima.

Gallipoli: il racconto shock di due turiste veronesi

Le presunte violenze sessuali si sarebbero consumate in un paese dell'hinterland gallipolino. Entrambe si trovano tuttora ricoverate presso l'ospedale "Sacro Cuore di Gesù", per accertamenti clinici.

Il personale ospedaliero procede con i prelievi per confermare la eventuale presenza della cosiddetta "droga dello stupro": ci sarebbero diversi elementi per pensare che sia stata utilizzata una sostanza, incolore e insapore, per stordire le vittime. Indagano i carabinieri.