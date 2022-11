L'uomo che vive da solo in casa con 45 gatti, alcuni morti e mummificati

La polizia locale è intervenuta in un'abitazione di Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia, trovando una situazione davvero al limite: in casa viveva una persona, da sola, circondata da 45 gatti. La casa è stata sgomberata e (per ora) sequestrata per motivi di igiene e sanità pubblica. Gli animali consegnati all'associazione A.mici&Co di Lumezzane, che ha lanciato un appello. "Abbiamo effettuato un maxi recupero di 45 gatti, in collaborazione con Enpa (l'ente nazionale protezione animali) - scrivono da A.mici&Co -. I gatti vivevano in un contesto di assoluto degrado presso l'abitazione di un accumulatore seriale. Al momento è stato trovata collocazione per 10 di questi gatti, ma stiamo lavorando per trovare associazioni o gattili di tutta la provincia (e non) che possano accogliere alcuni di questi mici: anche solo per due o tre, sarebbe un grandissimo aiuto".

L'associazione coinvolge numerosi volontari e si occupa di cura e accoglienza di gatti abbandonati e maltrattati, nell'attesa che trovino una famiglia. Il gruppo è attivo anche per prevenire il randagismo felino sul territorio. "I gatti - fanno sapere ancora i volontari in riferimento al recupero di Gardone - sono chiaramente molto traumatizzati e avranno bisogno di tempo e pazienza per riacquistare serenità. Al momento sono gestiti in una struttura messa a disposizione dal comune, ma non idonea a una lunga permanenza. Per questa emergenza c'è davvero bisogno dell'aiuto di tutti: urgente ci serve sabbia agglomerante per i gatti recuperati, e poi guanti e copriscarpe. Grazie a chiunque potrà aiutare".

Il proprietario di casa è stato affidato ai servizi sociali del comune. In quella abitazione gli agenti della polizia locale hanno rilevato "precarie condizioni igieniche", e perfino gatti ormai morti da tempo e mummificati. L'appello a dare una mano arriva anche da Enpa Brescia: "Cerchiamo persone che abbiano un paio di ore libere da dedicare, per almeno 4 settimane, alla cura della stanza e dei gatti presenti. I gatti sono in salute ma molto spaventati e disorientati, quindi cerchiamo persone abituate ai gatti e che non si facciano intimorire dal contesto di provenienza".