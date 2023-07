Cammina a piedi in autostrada: investito e ucciso

Un giovane è stato investito e ucciso nella notte tra sabato e domenica lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Come riporta PalermoToday, l'allarme è scattato quando un automobilista, attorno alle quattro, ha chiamato la polizia dicendo di avere investito qualcuno in autostrada con la sua Alfa Mito. Nel tratto indicato in direzione Capaci non c'era traccia di altri mezzi coinvolti in incidenti. Le ricerche che hanno portato al ritrovamento di un corpo a centinaia di metri dall'impatto. Sono in corso le indagini. Pare che il giovane stesse percorrendo a piedi l'autostrada.

Continua a leggere su Today.it...