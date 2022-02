Entra al Comune e si dà fuoco davanti al sindaco

Momenti di paura oggi, 24 febbraio, a Vizzini (provincia di Catania). Un uomo, di nazionalità tunisina, ha raggiunto la stanza del sindaco in Municipio e si è dato fuoco. Solo l'intervento dello stesso primo cittadino ha evitato il peggio.

L'uomo, come racconta CataniaToday, si è presentato con la moglie e due figli, dinanzi al sindaco Vito Saverio Cortese chiedendogli di avere una casa. Quando il primo cittadino gli ha detto che il Comune non poteva aiutarlo, perché non ha alloggi, l'uomo si è cosparso la testa con della benzina e ha acceso un cannello per darsi fuoco. Il sindaco è interventuo evitando il peggio. Il tunisino, con delle bruciature alla testa, è stato ricoverato all'ospedale Gravina di Caltagirone. Il sindaco ha riportato ustioni all'avambraccio, giudicate non gravi. Sul fatto è stata avviata un'indagine.