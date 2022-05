Gemelle maltrattate come Cenerentola: condannati padre e matrigna

Finale a lieto fine per una favola d?altri tempi, che però è diventata realtà per due sorelle gemelle di Verona: quella di Cenerentola. Dopo la morte della madre le due ragazze di 14 anni sono state costrette dal padre e dalla matrigna a vivere in cantina, a fare pesanti turni di pulizie domestiche, a lavarsi con acqua fredda, a mangiare poco (e solo cose vegetariane), ad andare a scuola a piedi. La zia materna, insospettita dal fatto che il padre e la sua seconda moglie non volessero farle vedere le ragazze, ha assunto un investigatore privato. Grazie alle prove raccolte, la coppia di 44enni è stata condannata a tre anni di reclusione. A una delle ragazze maltrattate è stato assegnato un risarcimento di 15mila euro.