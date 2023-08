Percorre un viale impennando con lo scooter davanti ai vigili urbani: multato

Una bravata finita male per un minorenne fiorentino. Dopo aver impennato con il suo ciclomotore e aver percorso decine di metri su una sola ruota in viale Redi, uno delle vie più trafficate del capoluogo toscano, il ragazzo è stato fermato da una pattuglia della municipale. Gli agenti erano a bordo di un auto civetta, ovvero priva di segni distintivi, e il minorenne non si sarebbe così accorto della presenza dei vigili urbani.

Dopo averlo fermato, gli agenti hanno chiamato il padre del minore per la contestazione delle violazioni, cioè la guida a velocità non commisurata su intersezione (87 euro e decurtazione di 5 punti sulla patente) e per aver impennato la ruota anteriore (83 euro, il taglio di un punto patente e il fermo veicolo per 60 giorni).

Continua a leggere su Today.it