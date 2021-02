Il video dell'uomo che ruba la cassetta delle offerte in chiesa e fugge via

Non immaginava che ci fosse una telecamera di sorveglianza che riprendeva tutto. I carabinieri della stazione di Padova Principale, guidati dal comandante Giovanni Soldano, non ci hanno messo molto a rintracciarlo

Ruba la cassetta delle offerte in chiesa e fugge via. Non immaginava che dentro la navata ci fosse una telecamera di sorveglianza che riprendeva tutto. I carabinieri della stazione di Padova Principale, guidati dal comandante Giovanni Soldano, non ci hanno messo molto a rintracciare l'autore del gesto.

Padova: ruba tutta la cassetta delle offerte e se la dà a gambe

E' stato denunciato un 50enne italiano senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, non nuovo a gesti simili.

Video: PadovaOggi

L'episodio risale al 7 febbraio. Dalle immagini si nota l'uomo che cammina tra i banchi vuoti verso la navata della chiesa, alza il contenitore dell'offertorio e in pochi istanti si porta verso l'uscita. Il parroco solo qualche ora più tardi si è accorto del furto e si è rivolto alle forze dell'ordine per raccontare quanto accaduto. Il video ha permesso di rintracciare l'uomo, denunciato in stato di libertà.