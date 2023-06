Vigile interviene per un lite ma viene colpito con un pugno e crolla a terra

Le urla, poi gli spintoni e infine un pugno in pieno viso che lo mette ko. Un agente della polizia municipale di Milano è stato aggredito venerdì pomeriggio in via San Gregorio. Poco dopo è stato fermato un 45enne, cittadino romeno, con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'agente era con due colleghe, anche loro aggredite.

Come riporta MilanoToday, la violenza è esplosa verso le 18, quando i tre agenti sono intervenuti per dividere l'uomo e un automobilista che stavano discutendo, pare per l'accesso a un passo carrabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In un attimo, come mostra un filmato girato da un residente, la situazione è precipitata. Il vigile è stato colpito in pieno viso con un pugno ed è stramazzato al suolo, mentre le due colleghe sono state spintonate veementemente. Decisivo per fermare l'aggressore l'intervento di un cittadino, che lo ha bloccato alle spalle e immobilizzato. I vigili sono finiti in ospedale, ma fortunatamente nessuno di loro ha riportato conseguenze gravi.

Continua a leggere su Today.it...