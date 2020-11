Viktoriya Vovkotrub: la donna scomparsa nel nulla da una settimana, drammatica svolta nelle indagini

Dal 5 novembre non si avevano notizie a Brescia della donna ucraina di 42 anni. La Procura locale ha disposto il fermo per omicidio dell'ex convivente 60enne Kadrus Berisa

Prima svolta nelle indagini dopo la scomparsa a Brescia di Viktoriya Vovkotrub, una donna ucraina di 42 anni, residente nella città lombarda. La Procura locale ha disposto il fermo dell'ex convivente 60enne Kadrus Berisa, di nazionalità serba, con l'accusa di omicidio. L'uomo sarebbe stato bloccato mentre gettava in una discarica alcuni abiti sporchi di sangue.

Viktoriya Vovkotrub: arrestato per omicidio Kadrus Berisa

Le indagini dei carabinieri proseguono: il cadavere della donna non è stato trovato. Berisa respinge ogni accusa. Il pm Donato Greco ha ritenuto gravi gli indizi nei suoi confronti e firmato il provvedimento. A denunciare la scomparsa di Viktoriya Vovkotrub era stata un'amica. La 42enne lavorava a Brescia come barista ma anche come badante. In Italia da anni, i due avevano avuto una relazione in passato e abitato insieme al Quartiere Primo Maggio, tuttavia non è chiaro quale tipo di rapporto li legasse negli ultimi tempi.

Vovkotrub risulterebbe scomparsa dal 5 novembre scorso. Le indagini puntano subiro in una direziome. In pochi giorni carabinieri e procura sono sulle tracce dell'ex fidanzato: viene tallonato e pedinato a distanza, alcuni elementi combaciano (sarebbe lui l'ultimo ad averla vista). Sarebbe stato allora fermato mentre si trova all'isola ecologica di Via Metastasio a Brescia: lì i militari lo trovano in possesso di vari sacchi – di cui si stava disfacendo. Le ricerche adesso si stanno concentrando in particolare al Comparto Milano.

Berisa è già stato trasferito in carcere. L'uomo si era sbarazzato di un tappeto, sporco probabilmente di sangue e con dei capelli biondi. Ai medici della medicina legale degli Spedali Civili di Brescia il compito ora di capire se le tracce siano effettivamente di sangue e se i capelli appartengano alla donna scomparsa.