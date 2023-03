Accoltella l'ex mentre torna a casa: arrestato dopo la fuga

È stato arrestato l'uomo di 39 anni che nella serata di ieri, mercoledì 8 marzo, ha tentato di uccidere la sua ex fidanzata a Trieste. Il 39enne kosovaro è accusato di tentato omicidio ai danni della donna, una 45enne di origini bosniache, che al momento si trova ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Cattinara. L'uomo, che dopo l'aggressione si era dato alla fuga, si è consegnato alle forze dell'ordine nella notte. Il giorno precedente all'agguato, martedì 7 marzo, la donna aveva ricevuto uno schiaffo, ma alla fine non aveva sporto querela nei confronti dell'ex che il giorno dopo, invece, si è presentato sotto la sua casa di via del Veltro e l'ha accoltellata più volte. Il 39enne adesso si trova nel carcere del Coroneo, a disposizione dell'attività giudiziaria.

Nel frattempo proseguono le indagini della polizia per ricostruire la dinamica dell'agguato. Secondo una prima ricostruzione, la 45enne stava tornando a casa la sera della Festa della donna, quando è stata aggredita a coltellate in via del Veltro, a Trieste. Il 39enne kosovaro ha colpito diverse volte l'ex compagna con un coltello a serramanico, per scappare. Le prime informazioni parlavano di una denuncia da parte della donna: martedì 7 marzo c'è stata una telefonata alla polizia, ma alla fine la donna non ha sporto querela. In un primo momento il 39enne ha fatto perdere le sue tracce, per poi consegnarsi dopo una notte di fuga. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Cattinara, dove è stata ricoverata nel reparto di Medicina d'urgenza. Una coltellata ha interessato un polmone. Negli altri casi non sono stati interessati organi vitali. Il movente del gesto è ancora ignoto.