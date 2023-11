Esce di casa per andare al lavoro, ma si trova davanti il suo ex che la accoltella

A Monopoli, in provincia di Bari, una donna di circa 30 anni è stata accoltellata dal suo ex compagno e si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Come racconta il 'Quotidiano di Puglia', l'aggressione è avvenuta intorno alle 5 del mattino. Stando a una prima ricostruzione, sembra che la donna stesse andando al lavoro quando si è trovata davanti il suo ex che la stava aspettando nella sua auto per paura che lei lo tradisse.

Tra i due ci sarebbe una discussione che però è ben presto degenerata. L'uomo l'avrebbe accoltellata più volte e ferita in varie parti del corpo. La vittima è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico di Bari. A chiamare i soccorsi sarebbe stata la madre della donna che ha assistito alla scena dal balcone, proprio perché temeva per l'incolumità della figlia. L'aggressore, un 35enne, sarebbe prima fuggito a bordo di un'Alfa 147 e poi raggiunto dalle forze dell'ordine e arrestato vicino a un distributore di Castellana.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp