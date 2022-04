Trovato il cadavere del 15enne Ahmed: il corpo ripescato nel Brenta

Fine delle speranze. Il cadavere di Ahmed Joudier, il 15enne scomparso da giovedì sera nel Padovano, è stato recuperato intorno alle 10.15 di oggi, 26 aprile, dai vigili del fuoco nel fiume Brenta sotto la passerella pedonale che collega Torre a Cadoneghe. Poco prima era stato trovato il telefonino del ragazzo.

Come riporta PadovaOggi, il corpo era a circa sette metri di profondità: recuperato, è stato subito portato sull'argine del fiume. Il riconoscimento è stato pressoché immediato: i soccorritori hanno infatti riconosciuto la felpa nera con striscia grigia e i pantaloni della tuta neri, abbigliamento con cui era stato visto l'ultima volta.

La scomparsa

Sono passate da poco le 21,30 di giovedì. Ahmed è nella sua casa di Mortise, frazione del comune di Padova quando decide di uscire. Prende la bicicletta e dice alla madre e alla sorella che deve incontrare alcuni amici. Quando l'orologio segna le due di notte mamma e sorella chiamano i carabinieri: Ahmed non è tornato mentre di solito per mezzanotte è a casa.

Si scopre che il 15enne non ha visto gli amici, ma che ha mandato dei messaggi all’ex fidanzatina, una ragazza di Cadoneghe. Messaggi di testo e audio in cui dice di avere paura si qualcosa o qualcuno. Poi un messaggio al migliore amico in Francia. Del ragazzino e della sua bici rossa nessuna traccia e il telefono risulta spento.

"So che morirò"

"Tornerò morto o mi faranno molto male", dice e scrive Ahmed alla ragazzina. I messaggi hanno questo tenore. La 15enne inizialmente pensa a uno scherzo. A ricevere un messaggio anche un altro ragazzino, il migliore amico che vive in Francia. "Ti voglio bene", scrive Ahmed.

Sono gli ultimi contatti con le persone a lui care. Di cosa o chi aveva paura? Ha incontrato qualcuno? Tutte domande ancora senza risposta. E ancora. Da quanto il cellulare di Ahmed era sulla passerella? Possibile che le tante persone passate di lì in questi giorni non lo abbiano visto? O è stato messo lì solo nelle ultime ore?