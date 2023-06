Omicidio Giulia Tramontano: "Alessandro Impagnatiello potrebbe uscire dal carcere tra 10 anni"

Quanti anni resterà in carcere Alessandro Impagnatiello, reo confesso per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano? "Se sarà condannato e avrà attenuanti per la confessione o il beneficio per il percorso della giustizia riparativa" l'assassino di Giulia Tramontano "fra liberazione anticipata e misure alternative o libertà condizionale, potrebbe uscire dal carcere dopo una decina di anni, come è già accaduto ad altri": lo spiega in una intervista al Fatto Quotidiano Sebastiano Ardita, ex consigliere del Csm e oggi procuratore aggiunto in quel di Catania.

La riforma Cartabia, spiega ancora, "prevede che sin dal primo atto l'indagato deve essere informato della facoltà di accedere a percorsi di giustizia riparativa. Dal momento che la giustizia riparativa è una cosa seria e presupporrebbe una elaborazione della propria condotta, oltreché la certezza della responsabilità penale - dice ancora - ritengo che sia improponibile che immediatamente dopo l'arresto si possano avviare questi percorsi, anche per rispetto delle vittime dei reati. È offensivo, oltreché pericoloso, che un indagato per violenza sessuale o per omicidio, possa chiedere di incontrare la vittima o i parenti prima ancora del processo".

È in corso stamane l'autopsia sul corpo di Giulia, uccisa nella notte del 27 maggio scorso. I medici di turno incaricati dell'autopsia sono due, tra cui il professore Andrea Gentilomo. L'esame autoptica dirà con certezza quante coltellate e in quali parti del corpo è stata colpita la povera ragazza, l'orario del decesso e quando il cadavere avvolto nel cellophane è stato occultato dietro alla struttura di box auto a mezzo chilometro da casa. Saranno eseguiti anche gli esami tossicologici per certificare se al momento dell'omicidio alla giovane siano state fatte assumere sostanze (è stato trovato del veleno per topi in casa) ed entomologici per capire quanto tempo (ore o giorni) il corpo sia rimasto all'esterno.