L'auricolare per copiare all'esame della patente va troppo in profondità: "furbetto" finisce in ospedale

Per superare a tutti i costi l'esame di teoria per ottenere la patente, ha deciso di mettere in piedi un piano articolato, con videocamera e auricolari, per truffare gli esaminatori. Una strategia che, purtroppo per il protagonista della vicenda, non si è rivelata vincente, anzi, rischia di avere conseguenze anche per la sua salute. Protagonista della vicenda, avvenuta a Como, un ragazzo pakistano di 25 anni, che si è presentato al test indossando un micro auricolare e un cellulare e una microcamera ben nascosti in un giubbetto appositamente modificato.

Uno degli esaminatori, però, si è insospettito dello strano comportamento del ragazzo e ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono accorsi gli uomini della guardia di finanza del comando di Como che hanno subito scoperto il kit utilizzato dal pakistano. Il problema, però, era che l'auricolare era stato inserito troppo in profondità ed era quasi diventato impossibile estrarlo. I finanzieri per precauzione hanno accompagnato il giovane all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è stato sottoposto a un intervento medico per l'estrazione del piccolo auricolare. Quando è stato dimesso è stato denunciato e il kit è stato sequestrato. Le fiamme gialle stanno indagando per risalire al complice che comunicava con l'esaminando dall'esterno della motorizzazione per suggerirgli le risposte.