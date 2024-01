Bambina morta in ospedale per una bronchiolite: cosa è successo?

La procura di Brescia ha avviato un'inchiesta sulla morte della bambina di due mesi avvenuta sabato scorso (6 gennaio) all'ospedale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Il pm ha già sequestrato le cartelle cliniche, ma l'autopsia non è ancora stata disposta, e al momento non risultano esserci indagati. Il decesso della bimba è avvenuto per le complicazioni di una bronchiolite, una malattia che colpisce i bambini più piccoli, soprattutto di pochi mesi, provocando sintomi come tosse, febbre e difficoltà respiratorie.

La bimba abitava a Gozzolina di Castiglione delle Stiviere (in provincia di Mantova) con i genitori, di origini rumene, e il fratello più grande, che frequenta le scuole elementari proprio a Gozzolina. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomenta l'intera comunità.

La bronchiolite nei bambini

Negli ultimi anni sono aumentati i casi di bronchiolite nei bambini, secondo quanto riferisce l'Istituto superiore di sanità (Iss): all'impennata hanno contribuito le varianti del virus respiratorio sinciziale (Vrs), responsabile della malattia. La bronchiolite può causare insufficienza respiratoria soprattutto nei bambini con età inferiore a un anno: nei casi più significativi c'è il rischio di sviluppare forme cliniche molto gravi tali da richiedere l'ospedalizzazione e il ricovero in terapia intensiva.