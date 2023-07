Parte un colpo di pistola: grave un bambino di 18 mesi

In provincia di Napoli, a Pomigliano d'Arco, un bambino di 18 mesi è rimasto gravemente ferito a causa di un colpo di pistola. L'episodio è accaduto ieri sera, venerdì 14 luglio: il piccolo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono con una ferita d'arma da fuoco all'addome. Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe partito accidentalmente da una Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno del piccolo, nell'abitazione di famiglia a Pomigliano d'Arco.

Il bambino è ricoverato in terapia intensiva e la sua prognosi è riservata. Non è stato ancora appurato chi in quel momento stesse impugnando l'arma dalla quale è partito il colpo. Sulla vicenda, per fare luce sulla dinamica esatta, sta indagando la polizia. Sono in corso gli accertamenti del caso.

