Bimbo di 18 mesi morto in strada: "Nessuna caduta, schiacciato da un'auto"

Bilal Kurtesi, il bimbo di 18 mesi trovato in fin di vita in strada e morto lunedì 11 settembre scorso a Portogruaro, in provincia di Venezia, è deceduto per schiacciamento della scatola cranica, verosimilmente provocato dallo pneumatico di un'auto. Lo riporta l'Ansa, citando fonti vicine all'inchiesta. A dissipare i dubbi è stata l'autopsia eseguita nella mattina di oggi, giovedì 14 settembre 2023, dal medico legale Antonello Cirnelli, i cui risultati non combaciano con la versione dei familiari del bambino.

I risultati dell'autopsia e il racconto della famiglia

L'esito dell'autopsia ha confutato la ricostruzione dei familiari, che ai carabinieri avevano parlato di una caduta accidentale del piccolo mentre si trovava sul cofano dell'auto. All'autopsia hanno partecipato anche il legale dei genitori e un consulente, che sono stati indicati dalla coppia in quanto parte offesa. Nelle prossime ore la Procura di Pordenone deciderà come procedere nell'inchiesta e deciderà se iscrivere qualcuno nel registro degli indagati.

Subito dopo la tragedia, la nonna e lo zio hanno riferito che il bimbo si trovava in cortile con i cuginetti e altri parenti: sarebbe stato adagiato "per gioco" sul cofano di un'auto, per poi cadere e farsi male alla testa. Poi la corsa, inutile, in ospedale. Come ricostruito, la prima richiesta d'intervento è arrivata verso le ore 17.20 al Suem (servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica) di Venezia. Poco dopo la famiglia ha raggiunto in autonomia il pronto soccorso e ha chiesto aiuto perché il piccolo sembrava non dare più segni di vita.

Quando i medici lo hanno visitato era in arresto cardiaco: aveva un trauma cranico all'altezza della nuca e non reagiva più. I medici hanno tentato in ogni modo di tenere in vita il bambino, provando il massaggio cardiaco per oltre un'ora. Ma non c'è stato nulla da fare. Già prima dell'autopsia, i traumi sembravano compatibili con un incidente d'auto, più che domestico. Bilal Kurtesi, nato in Serbia e residente nella frazione di Mazzolada di Portogruaro.

