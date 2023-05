Presa a martellate, uccisa e fatta a pezzi: chiesto l'ergastolo per l'assassino di Carol Maltesi

Ergastolo con isolamento diurno per due anni: è quanto la Procura ha chiesto ai danni di Davide Fontana, l'autore del barbaro omicidio di Carol Maltesi. Fontana, 44 anni, è reo confesso per aver ucciso e fatto a pezzi nel gennaio del 2022 la ragazza nella sua casa di Rescaldina, in provincia di Milano. Il pm Carlo Alberto Lafiandra, titolare del fascicolo di inchiesta, ha chiesto anche in sede civile un risarcimento di 2 milioni di euro per il figlio di Carol e 500 mila euro ciascuno per madre e padre della giovane.

Carol Maltesi, 26anni aveva girato dei video per la piattaforma ''Only Fans'' con Fontana durante la pandemia. I due avrebbero avuto anche una breve relazione e sarebbero rimasti in buoni rapporti. L'uomo l'avrebbe uccisa nel gennaio 2022 facendone a pezzi il corpo, nella sua casa di Rescaldini, in provincia di Milano. I due stavano, secondo la ricostruzione dell'uomo, girando un video erotico. Fontana ha raccontato di avere colpito la 26 enne con un martello, per poi finirla con un colpo alla gola. Successivamenteha dichiarato di aver fatto a pezzi il corpo, conservandolo in un congelatore acquistato su Amazon. I resti della ragazza sarebbero stati poi abbandonati nelle campagne di Brescia. Per oltre due mesi, sfruttando i canali social della donna, l'uomo ha fatto credere ad amici e familiari che Carol fosse ancora viva.

E ora spunta anche il movente di un delitto così efferato: la ragazza aveva deciso di trasferirsi in provincia di Verona per stare vicino al bambino avuto da una precedente relazione.