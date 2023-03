Debora, la giovane mamma di 27 anni morta schiacciata da un trattore: lascia un figlio di 6 anni

Si chiamava Debora Avigni, aveva 27 anni e un bimbo di sei anni. E' lei la vittima dello spaventoso incidente avvenuto ieri nei pressi di Pegognaga, nel Mantovano, sulla Provinciale 49. Un trattore che trainava un grosso rimorchio si è scontrato con la Fiat 500 Abarth su cui viaggiava Debora: i due veicoli sono finiti nel fossato laterale, e il mezzo agricolo ha schiacciato la macchina.

Avigni, che lavorava come cassiera in un supermercato della catena Lidl, non ha avuto scampo. Un'altra persona che viaggiava nell'auto è stata trasportata, in codice rosso, in eliambulanza all'ospedale di Brescia. L'uomo alla guida del trattore è rimasto illeso. La dinamica esatta dell'incidente non è ancora stata chiarita nei dettagli, ma secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava Debora ha cominciato a sbandare per poi schiantarsi molto violentemente contro il trattore. Pochi minuti dopo lo schianto, sul luogo dell'incidente sono accorsi i parenti, tra cui l'assessore comunale di Gonzaga e padre del compagno della vittima.

Debora Avigni abitava a Gonzaga di Mantova ma era originaria di Guastalla (Reggio Emilia), dove aveva vissuto fino al 2016, prima di trasferirsi in Lombardia; aveva studiato al corso per operatori socio sanitari all'istituto Carrara di Guastalla e aveva lavorato in strutture assistenziali nel settore sociale. Sgomento e cordoglio nell'intera comunità, che si è stretta intorno al compagno e padre del suo bambino, Roberto.