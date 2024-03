Denny Magina precipitato dalla finestra, la svolta nelle indagini: "Tradito dall'anello"

C'è la svolta nelle indagini per la tragica fine di Denny Magina. Un cittadino extracomunitario, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di omicidio preterintenzionale per il decesso del 30enne, morto il 22 agosto 2022 dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo in via Giordano Bruno a Livorno. Le circostanze della morte apparvero già dal primo momento poco chiare.

La morte di Denny Magina

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Denny Magina si trovava nei pressi di una finestra aperta, sarebbe stato colpito con un violento pugno al volto dall'indagato nel corso di una lite e sarebbe caduto all'indietro precipitando. "Le tracce lasciate dall'anello indossato in quel momento dall'aggressore - spiegano i militari in una nota - hanno fatto convergere le indagini sul cittadino extracomunitario".

LivornoToday aveva raccontato come dall'autopsia fosse emersa una ferita non compatibile con una caduta.

Il presunto responsabile dell'omicidio è già dietro le sbarre dal novembre di due anni fa per spaccio di stupefacenti: proprio nel corso delle indagini avviate a seguito della morte del 30enne, "si era evidenziato - spiegano sempre i militari - quale 'cinico e scaltro spacciatore' che all'interno dell'appartamento" da dove precipitò Denny Magina, gestiva un traffico di sostanze: cocaina, hashish e marijuana.

Cos'è l'omicidio preterintenzionale

L'omicidio preterintenzionale è il reato di chi provoca la morte di una persona senza avere la volontà di ucciderla, ma solo di percuoterla o provocarle lesioni (praeter intentionem, "oltre l'intenzione"). E' un reato diverso sia dall'omicidio doloso, dove si intende proprio causare la morte altrui, sia dall'omicidio colposo, dove la morte è conseguenza della condotta sì incauta ma di per sé non intesa a "far male".