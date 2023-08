Donna trovata in stato confusionale con un feto in un sacchetto

È in prognosi riservata la donna trovata in strada da alcuni passanti a Casal di Principe (Caserta), in stato confusionale e semi-svenuta, con un feto di pochi mesi in un sacchetto. La 41enne non regolare di origine marocchina è stata portata all'ospedale Moscati di Aversa, dove è tuttora ricoverata.

Di fronte al sospetto di un aborto non spontaneo ma indotto i medici hanno chiamato i carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo nella casa della donna. Trovati materiali per provocare l'interruzione di gravidanza. La donna è stata sottoposta a fermo per infanticidio. Sul feto di 4 mesi la procura di Napoli ha disposto l'autopsia.

