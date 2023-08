Il cane cade nel torrente gelato, è il dramma: si tuffa prima una donna, poi l'amica. Entrambe disperse

Non sono state ancora trovate le due donne che intorno a mezzogiorno di ieri, mercoledì 23 agosto, sono state inghiottite e trascinate via dalle acque di un torrente nel territorio comunale di Lanzada, in provincia di Sondrio.

Per tutta la giornata di ieri sono stati impegnati ininterrottamente vigili del fuoco, militari del soccorso alpino della guardia di finanza, i volontari del soccorso alpino della delegazione della Valmalenco, i volontari della protezione civile e il personale medico di Areu (agenzia regionale emergenza urgenza). Per le ricerche sono stati utilizzati anche droni ed elicotteri con termoscanner.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una delle due donne si sarebbe lanciata in acqua per cercare di recuperare il cane che era caduto nel torrente. La seconda donna si sarebbe tuffata per soccorrere la sua amica che era in evidente difficoltà viste le forti correnti. L'incidente è avvenuto in Valmalenco, nei pressi del rifugio Bignami e a non grande distanza dal ghiacciaio Fellaria: è proprio lo scioglimento di quest'ultimo, determinato dalle elevate temperature di questi giorni, ad alimentare le correnti e la portata dei vicini corsi d'acqua e a essere dunque, in un certo senso, concausa della tragedia.

Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore. Ma le speranze di trovare le due donne in vita si affievoliscono a ogni ora che passa.

