Edoardo Galli: il giovane scomparso ripreso da una telecamera alla stazione di Milano

Sospese le ricerche in montagna di Edoardo Galli, il 16enne scomparso da Colico, nel Lecchese, giovedì 21 marzo. Secondo chi indaga c'è infatti la "fondata certezza" che il ragazzo sia sceso a Milano Centrale alle 9.50 del 21 marzo, giorno della scomparsa, da un treno preso alla stazione di Morbegno (Sondrio), comune in cui frequenta il liceo scientifico. Il giovane, secondo alcune indiscrezioni di stampa, sarebbe stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza.

Come fanno sapere dalla Prefettura di Lecco, titolare delle ricerche, le indagini sono ora volte a ricostruire i movimenti di Edoardo da Milano, in particolare sul possibile utilizzo da parte del giovane dell'Alta Velocità o di autobus. Tra le ipotesi al vaglio è che alla stazione ferroviaria di Milano il giovanissimo abbia incontrato qualcuno.

La scomparsa di Edoardo Galli

Il giovane era uscito di casa per andare a scuola, come faceva tutte le mattine, ma non è mai entrato in classe. E non ha più fatto ritorno a casa. Scomparso. Non vedendolo tornare, il papà ha provato a contattarlo, invano. Lo studente non pare abbia particolari problemi e a scuola sarebbe uno dei migliori della classe: una situazione che rende ancora più inspiegabile il suo allontanamento.

Le ricerche si erano concentrate sul monte Legnone, la cima più alta della provincia di Lecco e del settore più occidentale delle Alpi Orobie, nella zona dell'Alto Lario al confine con la Valtellina. Secondo quanto trapelato il giovane si sarebbe allontanato dopo aver preso di nascosto da casa un sacco a pelo. Inoltre, secondo quanto riferito dai genitori, il ragazzo è un amante dell'avventura e delle escursioni nei boschi della Valtellina e avrebbe cercato su internet informazioni su come sopravvivere in montagna, come costruire rifugi di sopravvivenza, come nutrirsi e quanti giorni si può stare senza mangiare e bere.

Da qui l'ipotesi che Edoardo si fosse diretto sui monti. Una pista che a quanto pare sembra aver perso consistenza. L'altra ipotesi è che il ragazzo, avendo il doppio passaporto italiano e russo, possa essere diretto in Russia, Paese natale della mamma. Di recente l'adolescente, un pacifista convinto, avrebbe continuato ad aggiornarsi sugli sviluppi della guerra in Ucraina, cercando informazioni sui siti online. L'ultima pista investigativa porta a Milano. Il sospetto è che dopo essere sceso dal treno il giovane abbia incontrato qualcuno. Le ricerche continuano.