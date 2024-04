Forti piogge, frana invade l'autostrada: nessun ferito. Chiusa l'A23

Le intense piogge a Nordest causano disagi alla circolazione. Alle ore 6.30 circa di oggi, lunedì 1 aprile 2024, una frana che ha invaso la carreggiata in entrambi sensi di marcia dell'autostrada A23 al chilometro 64, nel territorio comunale di Amaro, in provincia di Udine.

I vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Gemona e Tarvisio. Nessuna persona che transitava in auto in quel momento è rimasta ferita. Sono stati assistiti gli autisti e i passeggeri dei veicoli rimasti bloccati nell'area interessata dal movimento franoso.

L'autostrada A23 è chiusa in entrambi i sensi di marcia

L'autostrada A23 è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Carnia e Pontebba, secondo quanto rende noto UdineToday. Sul posto sono presenti anche polizia stradale e personale del concessionario autostradale. L'autostrada resterà chiusa a lungo. Dovrà ora essere rimosso il materiale e bisogna attendere un sopralluogo dei geologi, che dovranno verificare se ci sono pericoli di nuovi distacchi.

Le forti piogge registrate in settimana si sono ulteriormente intensificate nelle ultime ore. Si registrano code in direzione Udine. Chi viaggia verso Udine deve uscire a Pontebba, percorrere la viabilità ordinaria e può rientrare in A23 a Carnia. Percorso inverso per chi viaggia in direzione opposta verso Tarvisio.

Frane anche a Nordovest

Il maltempo sta creando disagi agli automobilisti in varei regioni del Nord. Per una frana caduta questa mattina è stata temporaneamente chiusa la strada provinciale 200 a Zumaglia, nel Biellese. Sono caduti alberi che hanno invaso completamente la carreggiata. Non ci sono state persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i cantonieri della Provincia e il sindaco.