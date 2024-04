Pasquetta bagnata: le regioni dove piove oggi

Oggi, lunedì 1 aprile 2024, Pasquetta è classica giornata di gite fuori porta, escursioni, concerti all'aperto o semplici pranzi con amici. Sarà una giornata caratterizzata dall'ultima intensa perturbazione delle feste, che sta transitando proprio in queste ore sull'Italia. Le precipitazioni coinvolgono e coinvolgeranno, oltre alle regioni settentrionali, anche quelle centrali e parte del Sud.

Pasquetta bagnata: dove piove

Soprattutto sulle regioni di Nordovest sono attesi fenomeni intensi, anche a carattere di nubifragio poi rovesci e temporali si sposteranno verso il Nordest e le regioni centrali entro le prime ore del pomeriggio. Infine, verso il tardo pomeriggio e la sera, qualche piovasco raggiungerà anche il Sud, nello specifico Campania, Molise e Puglia.

Una caratteristica della giornata di Pasquetta sarà il transito di venti forti prima di Libeccio e Scirocco, poi di Ponente e Maestrale. Si registrerà anche un calo delle temperature, ma le massime saranno ancora molto elevate all'estremo Sud con punte persino vicine ai 30°C.

Le previsioni per oggi, Pasquetta

Al Nord, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, al mattino aperture al Nordovest pur con rovesci sui settori alpini e sulla Liguria centro orientale. Instabile o localmente perturbato altrove con piogge e temporali, forti su Prealpi e pedemontane lombardo-venete e sul Friuli. Nel pomeriggio ancora qualche piovasco o temporale tra alto Piemonte, medio alta Lombardia e Triveneto, isolato anche sulla Liguria. Tende a migliorare sul Friuli e l'Emilia Romagna. In serata residui piovaschi tra Lombardia e Triveneto. Ampie aperture altrove.

Al Centro, al mattino temporali sulla Toscana in estensione entro il pomeriggio anche a Umbria, Marche e alto Lazio. Nelle tarde ore pomeridiane o prime ore serali piovaschi anche tra Abruzzo e basso Lazio mentre migliora da nord.

Al Sud, variabilità e qualche isolato piovasco in Sardegna, soleggiato altrove ma con tendenza dal pomeriggio a nubi in aumento sulla Campania con qualche piovasco poco prima di sera. In serata possibili brevi piovaschi anche su Molise e Puglia. Temperature in calo al Nord e al Centro, in possibile temporaneo ulteriore aumento al Sud ma poi in calo dalla sera. Venti forti meridionali. Mari molto mossi o agitati con mareggiate.