Francesco Cirioni, 39 anni, meglio noto come Franceschino dj, ma anche proprietario della nota emittente radiofonica romana Radio Zerosei, è stato arrestato per spaccio ed è indagato per sequestro di persona e violenza sessuale su una ragazza romena di 31 anni che di mestiere fa la escort. Cirioni è stato rintracciato dalla polizia nella sua abitazione a Settebagni dove, secondo gli agenti, aveva segregato la vittima.

Dj Franceschino di Radio Zerosei indagato per spaccio, sequestro di persona e violenza sessuale

Secondo il racconto del Corriere della Sera la donna sarebbe stata picchiata, insultata e violentata dal padrone di casa finché non è riuscita a fuggire dall'abitazione di Settebagni e a chiamare la polizia. Cirioni, 39 anni, noto nella galassia della radiofonia romana, è ora rinchiuso a Regina Coeli con l'accusa di spaccio di droga. A casa sua la polizia ha trovato 75 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

La donna ha raccontato che Cirioni ha consumato crack fumandolo da una bottiglia mentre era con lei ed è arrivato a picchiarla e minacciarla mentre vedeva un film pornografico. Lei è rimasta 72 ore in casa con lui dopo aver accettato mille euro di ingaggio per i tre giorni di lavoro. Cirioni l'aveva portata in un negozio per regalarle un paio di scarpe. Poi il dramma:

