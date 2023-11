Coppia mangia olio piccante su una pizza, presunta intossicazione letale: lei è morta

Le cause del decesso di Gerardina Corsano, una donna di 46 anni di Ariano Irpino (comune in provincia di Avellino), sono al momento oggetto di indagine. La donna è stata portata per la seconda volta consecutiva al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane con sintomi che potrebbero essere correlati a un'eventuale intossicazione alimentare. Anche il marito, Angelo Meninno, 52 anni, originario di Flumeri, ha mostrato sintomi simili, ma è stato ricoverato e trasferito all'ospedale Cotugno di Napoli, specializzato in malattie infettive ed urgenze infettivologiche.

La coppia aveva partecipato a una cena in un ristorante locale, sabato scorso, e aveva dichiarato di aver consumato dell'olio piccante su una pizza. Si sospetta una possibile contaminazione da botulino (un batterio che produce una delle tossine più potenti conosciute e può causare sintomi gravi, tra cui paralisi muscolare), ma le indagini sono ancora in corso e andrà fatta chiarezza. È cruciale stabilire se ci sia una connessione tra il pasto consumato in quel locale e l'intossicazione subita. Entrambi hanno presentato mal di testa, forti dolori addominali e vomito. Le condizioni di Gerardina si sono ulteriormente deteriorate in pronto soccorso, dove è stata intubata e trasferita in rianimazione, ma purtroppo è deceduta.

Gerardina e Angelo erano una coppia stimata, sposati da poco più di un anno e residenti in località Fiumarelle. Lui era un commerciante agricolo, mentre lei era una casalinga originaria di Difesa Grande, dove aveva lavorato in una rinomata azienda agricola familiare. Le indagini sono state avviate, coinvolgendo il centro di prevenzione epidemiologico dell'Asl di Avellino, la polizia e la procura di Benevento. Sarà fondamentale l'autopsia per fare chiarezza. I due sindaci di Ariano Irpino e Flumeri, Enrico Franza e Angelo Antonio Lanza, hanno espresso il loro cordoglio e vicinanza.

