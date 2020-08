Gioele Mondello, arrivata una segnalazione "importante": procuratore nella zona delle ricerche

Il procuratore di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo è appena arrivato nella zona in cui si svolgono le ricerche del piccolo Gioele. A quanto apprende l'Adnkronos, è arrivata una segnalazione ritenuta "importante". Con il magistrato anche la polizia scientifica e gli uomini dei vigili del fuoco del Nucleo Sapr.

Alle 12,20 - riferisce MessinaToday - è arrivata una segnalazione agli investigatori che si sono portati nell'area del traliccio dov'era stato ritrovato il cadavere di Viviana Parisi, la madre del bambino scomparso dal 3 agosto dopo l'incidente in autostrada sulla Messina-Palermo. Sul posto il procuratore capo di Patti Angelo Cavallo, polizia, vigili del Fuoco e Forestale. Ad allertare gli inquirenti è stato un ex carabinieri in pensione impegnato nelle ricerche come volontario dopo l'appello lanciato dal padre del bimbo.

Insieme al procuratore Cavallo anche una geologa specializzata per tutti i riscontri e le verifiche necessarie, la zona dove in questo momento sono concentrate tutte le attenzioni è a ovest del traliccio.

Gli investigatori avrebbero trovato dei resti umani che però devono ancora essere identificati e anche una maglietta. Secondo gli inquirenti sarebbe stato trovato il “tronco di un bambino”, “totalmente irriconoscibile”. Alle 13.20 sul posto è arrivato il medico legale.

"Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire". A parlare è Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova nella zona in cui è arrivato il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo con la polizia scientifica. Con lei c'è anche il fratello, Daniele Mondello, il papà di Gioele, che non parla. E' in auto in silenzio in attesa di sviluppi.

In campo anche l'esercito: "Ricerche molto difficili"

Quelle del piccolo Gioele "sono ricerche molto difficili, capillari, che richiedono un'attenzione particolare, soprattutto un altissimo addestramento". Lo ha detto il maggiore Gianluca Portoghese, dell'Esercito, che coordina il team del Genio della Brigata Aosta dell'Esercito che si occupa della military search che da questa mattina partecipa alle ricerche del piccolo Gioele.

"La forza Armata, su richiesta della Prefettura di Messina, in particolare l'Esercito, visto che è dotato di una capacità particolare, di search, cioè di ricerca è intervenuta da oggi in coordinamento con i Vigili del fuoco - dice - Noi abbiamo degli assetti specialistici che normalmente vengono impiegati nei teatri operativi. Si tratta di assetti search particolarmente addestrati con l'impiego di apparecchiature sofisticate. Riusciamo a controllare dove l'occhio umano non può arrivare, come anfratti e tombini. Nella speranza di trovare il piccolo Gioele".