Guida per anni un'auto intestata a una società fantasma: incastrato dalle 118 multe accumulate

Ben 118 multe, tutte non pagate, accumulate guidando un'auto noleggiata a nome di una società inesistente. È stato incastrato, dopo mesi di ricerche, il 61enne romano che da 2 anni circolava per le strade di Roma con una Renault Capture a lungo noleggio che avrebbe dovuto riconsegnare alla società di leasing lo scorso ottobre. Non vedendosi restituire il veicolo, è stata proprio la società a denunciarlo per appropriazione indebita.

59 multe per eccesso di velocità in tre mesi

Parallelamente alla denuncia della società di leasing, l'ufficio validazione illeciti della polizia locale si è accorto che la Renault Capture era destinataria di ben 59 multe per eccesso di velocità in soli tre mesi, tutte prese all'interno della Galleria Giovanni XXIII, nessuna delle quali risultava saldata.

Come riporta RomaToday, è stato quindi lanciato l'alert ed avviato un lavoro di indagine per rintracciare l'uomo, che risultava irreperibile. Le verifiche hanno accertato inoltre che il veicolo non era assicurato, e che su di esso gravava una denuncia per appropriazione indebita da parte della società proprietaria che ne aveva dichiarato la perdita di possesso.

Tramite una serie di multe per divieto di sosta accumulate negli ultimi mesi nella zona di piazza Fiume, i vigili urbani sono infine riusciti a rintracciare l'uomo. Il 61enne romano, che ha gestito diverse attività commerciali - prima un ristorante nella zona di piazza Mazzini, poi un'enoteca vicino piazza Fiume - dovrà ora pagare 15mila euro di sanzioni arretrate e rispondere della denuncia per appropriazione indebita.