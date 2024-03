Autobus Milano-Roma si schianta sulla A1: muore ragazzo di 19 anni, sei feriti

Un tragico schianto nella notte tra domenica e lunedì sull'autostrada A1. Oltre a un morto, un giovane 19enne di origini congolesi, ci sono anche sei feriti per le conseguenze dello schianto di un pullman Flixbus. L'incidente è avvenuto verso le 2.45 tra i caselli di Modena Sud e Valsamoggia. Il mezzo era partito da Milano con direzione Roma.

Una delle persone soccorse dal 118 è stato portato in ospedale in condizioni gravi. I rilievi e l'intervento sono stati curato dalla polizia stradale, sottosezione Bologna Sud.

Contro il new jersey in cemento

Secondo una prima ricostruzione, l'autobus ha fatto tutto da solo. L'autista avrebbe perso il controllo e il mezzo sarebbe finito contro il new jersey in cemento sul lato destro della carreggiata, per motivi da accertare. Un impatto molto violento, come dimostrano le foto scattate sul luogo dell'incidente.

E' stato organizzato un trasporto, per le altre persone rimaste illese, fino a una vicina area di servizio. Traffico in tilt per ore.