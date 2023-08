Giovane calciatore investito e ucciso da un'auto pirata: è caccia all'uomo

Sognava di fare il calciatore in qualche grande squadra Chris Obeng, il ragazzino che avrebbe compiuto 14 anni a settembre ucciso la notte scorsa da un'auto pirata in Valpolicella, nel veronese.

L'incidente intorno alle 23.30 a San Vito, frazione di Negrar. Il conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. In aiuto del giovane è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica che, dopo aver prestato le prime cure, ha condotto il ferito in codice rosso al Borgo Trento: nella mattinata di martedì però, stando a quanto appreso, il 14enne purtroppo è deceduto in ospedale a causa delle gravi conseguenze dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che lavorano per accertare la dinamica e risalire al conducente.

Chi era Chris Obeng

L'adolescente, tesserato alla Figc, giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria. I genitori del giovane - il padre è operaio in un'azienda metalmeccanica - sono in Italia da una ventina d'anni, e qui sono nati anche gli altri due loro figli, un maschio e una femmina.

"Se l'investitore si fosse fermato e avesse chiamato i soccorsi forse l'epilogo per questo ragazzo sarebbe stato diverso e magari oggi non saremmo qui a piangere l'ennesima giovane vita stroncata su una strada" commenta il governatore del Veneto Luca Zaia. "Quanto accaduto è inaccettabile''.

