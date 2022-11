Ragazzino in bicicletta investito e ucciso da un tram

Un ragazzino di 14 anni è stato travolto e ucciso da un tram a Milano. L'incidente è avvenuto oggi, 8 novembre 2022, in via Tito Livio, zona Calvairate.

Come riporta MilanoToday, il 14enne era in bicicletta. Sono stati i vigili del fuoco a estrarre il corpo, rimasto sotto il tram. Sul posto sono arrivati due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, ma per l'adolescente non c'era più nulla da fare. Le cause dell'incidente sono da ricostruire. Trasportato in ospedale in stato di shock il conducente del tram.

La tragedia di oggi a Milano arriva a poche ore dall'incidente di Cesena, dove ieri pomeriggio un bimbo di sette anni è morto investito da un autobus. Sembra che il piccolo, mentre era in bicicletta insieme al padre, abbia perso l'equilibrio cadendo a terra sulla carreggiata e il conducente del bus non è riuscito a frenare in tempo.