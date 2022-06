Lo lascia chiuso in auto per andare a pranzo: il cane ingoia dei vetri e muore

È stata condannata al pagamento di 5mila euro di multa per la morte del suo cane, lasciato chiuso in auto mentre andava a pranzo, ma a quanto pare a uccidere l'animale non sarebbe stato un colpo di calore, bensì l'ingestione di alcuni detriti di un finestrino. Il che, sia chiaro, potrebbe non scagionare del tutto la proprietaria dell'animale che del resto è stata già riconosciuta colpevole di maltrattamenti in primo grado.

Ma riavvolgiamo il nastro e ripercorriamo la vicenda dall'inizio. Marzo 2015. Perugia. Una donna lascia il cane chiuso in auto per andare a pranzo nella sua abitazione. Un comportamento non nuovo, secondo quanto riferiranno poi vicini e testimoni. Il cane resta chiuso nell'abitacolo fino a quando un passante non nota i vetri dell'auto appannati, si avvicina e lo vede rannicchiato sotto la pedaliera. L'uomo, con l'aiuto di altre persone, rompe il vetro del finestrino, rifocilla l'animale con dell'acqua, lo fa uscire e chiama i carabinieri. Il cane viene portato in clinica e trattato come se fosse preda di un colpo di calore, ma nonostante le cure muore poco dopo. La donna, difesa dall'avvocato Diego Florio, viene riconosciuta colpevole in primo grado di maltrattamenti aggravati nei confronti dell'animale. La Procura le contesta anche le aggravanti e il giudice la condanna a 5mila euro di multa.

Adesso il caso è arrivato in Corte d'appello ed è stata presentata una perizia secondo cui la morte dell'animale non sarebbe avvenuta per un colpo di calore, ma a causa di un'emorragia. Il cane avrebbe infatti ingoiato dei detriti di un finestrino che forse erano caduti nell'acqua che gli era stata data. Il sostituto procuratore presso la Corte d'appello, riferisce PerugiaToday, avrebbe concordato con tale ricostruzione, chiedendo però solo l'eliminazione delle aggravanti, in quanto il reato di maltrattamenti, avendo lasciato chiuso in auto il cane, rimane integro.