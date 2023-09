Lorenza Messina Denaro: la figlia del boss prende il cognome del padre

La figlia di Matteo Messina Denaro, Lorenza Alagna, mentre le condizioni del padre si aggravano, ha deciso di prendere il suo cognome. Sarà, dunque, Lorenza Messina Denaro. Lorenza, 27 anni, è nata dalla relazione del boss di Cosa Nostra con Franca Maria Alagna nel dicembre del 1996, e in questi giorni ha chiesto e ottenuto all'anagrafe di portare il cognome del padre. Messina Denaro aveva già dato il suo "assenso" dal carcere dell'Aquila, dove è stato recluso in regime di 41 bis, a seguito dell'arresto avvenuto a Palermo lo scorso gennaio.

L'atto notarile per il cambio di cognome della figlia è già stato firmato dal padre e autorizzato dall'autorità giudiziaria, si legge sul Corriere della Sera, in un articolo firmato da Giovanni Bianconi. Adesso dovrà essere trasmesso all'anagrafe per la registrazione. Lorenza, a sua volta mamma di un bimbo di due anni, sostituirà integralmente il cognome della madre. La decisione sarebbe maturata dopo gli incontri in carcere e le incomprensioni del passato. Il rapporto tra padre e figlia non è stato mai sereno, almeno fino a questo momento.

In uno dei pizzini ritrovati nella casa della sorella del boss - Rosalia, detta Rosetta -, Messina Denaro si lamentava della distanza tra lui e la figlia che negli anni non lo avrebbe mai voluto incontrare. In realtà sin da bambina la 27enne aveva vissuto con la famiglia del capomafia, ma a 18 anni aveva deciso di rompere i rapporti e spezzare le "catene" con il padre, che non aveva accolto con favore la ribellione: "Mai e poi mai la vorrò ricevere", aveva affermato. A fare da mediatrice tra Messina Denaro e la ragazza pare sia stata la cugina Lorenza Guttadauro, avvocato del boss.

Messina Denaro ora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale dell'Aquila, dove l'8 agosto scorso ha subìto un altro intervento dopo il tumore al colon che lo ha colpito tre anni fa. Le sue condizioni di malato terminale vengono definite molto gravi. L'ex super latitante potrebbe restare a lungo in ospedale, sotto stretta sorveglianza nel reparto dedicato ai detenuti ristrutturato da poco per l'occasione, perché le sue condizioni non sono compatibili con la detenzione in carcere. Sono state concesse le visite dei familiari, ma solo ad alcuni parenti stretti.

